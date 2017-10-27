Новости версия для печати Орел посетил министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев Он принял участие во Всероссийском семинаре-совещании руководителей подразделений Госавтоинспекции.



Мероприятие такого масштаба в регионе прошло впервые. В нем участвовали начальники всех областных и краевых управлений ГИБДД, а также главный инспектор страны – Михаил Черников.



Министр внутренних дел Владимир Колокольцев и главный российский инспектор Михаил Черников осмотрели выставку технических достижений, которые предполагается внедрять в работу ГИБДД. Выступая перед собравшимися, глава МВД много говорил о проблемах службы и личной ответственности руководителей.



Тех, кто доверие МВД оправдал, министр наградил медалями, грамотами и благодарностями. Предполагается, что орловский юридический институт имени Лукьянова станет постоянным местом ежегодных всероссийских семинаров ГИБДД.





Иван Суверин

27 октября 2017 года







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