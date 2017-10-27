Новости версия для печати Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков встретился с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым Рабочая встреча состоялась 27 октября в областной администрации. На ней также присутствовал начальник УМВД России по Орловской области Юрий Савенков.



Как сообщает информационный портал Орловской области, на встрече обсуждались направления взаимодействия правительства Орловской области с министерством внутренних дел РФ. Были рассмотрены вопросы выделения ведомством финансирования на строительство дома для сотрудников органов внутренних дел, а также приобретения служебного транспорта для региональной ГИБДД.



Предложения главы региона Андрея Клычкова, озвученные им в ходе встречи, были поддержаны министром.





Орловское Информбюро

27 октября 2017 года







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