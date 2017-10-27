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Орловские аграрии получили заслуженные награды

Погода в этом году заставила поволноваться всех, чья жизнь, так или иначе, связанна с землей. Из-за обильных осадков позже началась уборочная, и шансов на хороший сбор урожая было мало. Но аграрии приложили все силы и побили рекорды. Собрали более трех тонн зерна. За такие результаты в их профессиональный праздник звучали только слова благодарности.

Аграрии и работники перерабатывающей промышленности с чистой совестью и чувством выполненного долга отмечают свой профессиональный праздник. Несмотря на все причуды погоды, в этом году им удалось добиться рекордных результатов. С полей Орловщины собрано более трех миллионов тонн зерна.
Дмитрий Бутусов, зампред правительства Орловской области по агропромышленному комплексу: «Хороший валовой сбор зерновых, зернобобовых культур, хорошая урожайность в этом году сахарной свеклы. В очередной раз аграрии прирастили и взяли ту планку, которая была поставлена раньше. Хорошая динамика в животноводстве, в мясном, прежде всего. На 13% увеличен объем производства мяса в этом году».
Труженики села в этот день - в необычной для себя атмосфере, вместо поля конференц-зал, вместо рабочей одежды белые рубашки и пиджаки - им выходить на сцену за заслуженными грамотами и медалями. 
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я уверен, что те силы, которые вложены в Орловскую землю, в ту красоту, когда едешь и видишь, что нет ни одного клочка земли нераспаханного или неиспользованного. Это то богатство, которое мы обязаны беречь, и в этой связи я хочу сказать слова благодарности тем людям, кто, несмотря ни на что, обеспечивает и Орловскую область, и всю страну продуктами».
Поддерживают в области и стремление пенсионеров развивать свои подворья, для них регулярно проходят конкурсы. Люди доказывают, что даже в преклонном возрасте можно держать свое хозяйство в идеальном порядке. Как стимул победителям - денежные призы. 
 
Положительную оценку в этом году получили наши аграрии и от министра сельского хозяйства на форуме «Золотая осень». А в День поля в Новодеревеньковском районе Шатиловская сельскохозяйственная опытная станция приняла на своей земле более двух тысяч аграриев со всей страны. Как всегда в центре внимания - достижения российских селекционеров. 
Владимир Косолапов, академик РАН, директор Всероссийского НИИ кормов: «Селекционеры со всей России едут сюда, потому что эта земля, это место типизирует семь регионов России».
Посетил Орел и Нобелевский лауреат Риккардо Валентини, он обсудил со студентами проблемы сельского хозяйства. Результатом встречи стало решение на базе ОГУ создать мультидисциплинарный центр. В нем орловские студенты будут наравне с зарубежными специалистами изучать технологию выращивания продуктов питания и переработки. 
 
В этом году обновили автопарк уборочной техники, приобрели пятьсот единиц. Еще стали делать основной упор на хранение и переработку сельхоз продукции. Так орловским фермерам будет по плечу еще более высокие результаты.



Анна Вайсергисер
27 октября 2017 года

 


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