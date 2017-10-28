Новости версия для печати Любителей гармони приглашают на концерт Гармонь это не просто музыкальный инструмент, это – душа русского человека. Так считают участницы орловского коллектива «Радость» и свою точку зрения они подтверждают творчеством.



В этом вы можете убедиться уже в ближайшее воскресенье. «Пусть радостью наполнятся сердца» - так называется концертная программа, на которую приглашают орловцев лауреаты Всероссийских и международных конкурсов вокальное трио «Радость». Участие в концерте примут и орловские гармонисты. Зрителей ждут во Дворце культуры профсоюзов , 29 октября. Начало в 16:00.





Мария Семак

28 октября 2017 года







На главную страницу





