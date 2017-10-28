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суббота
28.10.2017
20:15:47
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Орловское зерно – в «каравай мира»В Волгоградской области решили провести международную акцию ко Дню народного единства.
Для этого решено было испечь огромный каравай из муки, в состав которого войдет не только зерно из России, но из других стран. Наша область уже внесла свой вклад в большое дело, отправив в Волгоград пшеницу. К акции решили присоединиться аграрии из Франции, Армении, Италии. С каждым днем число желающих испечь «Каравай мира» увеличивается. Выпекать его и угощать гостей будут 4 ноября.
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