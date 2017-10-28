Новости версия для печати Орловское зерно – в «каравай мира» В Волгоградской области решили провести международную акцию ко Дню народного единства.



Для этого решено было испечь огромный каравай из муки, в состав которого войдет не только зерно из России, но из других стран. Наша область уже внесла свой вклад в большое дело, отправив в Волгоград пшеницу. К акции решили присоединиться аграрии из Франции, Армении, Италии. С каждым днем число желающих испечь «Каравай мира» увеличивается. Выпекать его и угощать гостей будут 4 ноября.





Мария Семак

28 октября 2017 года







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