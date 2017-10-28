Новости версия для печати Орёл стал «Территорией Победы» Краеведческий музей присоединился к Всероссийскому проекту.



Проект объединяет все военно-исторические музеи России. На «тропу Победы» уже встали 120 хранилищ истории и культуры страны. По словам организаторов, свои достижения и находки участники проекта представят на федеральном уровне. А Орлу есть что показать. Краеведческий музей в этом году отмечает 120 лет со дня образования. Сегодня в его фондах – 170 тысяч уникальных меморий всех периодов развития Орловской земли.





Надежда Невматулина

28 октября 2017 года







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