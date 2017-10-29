Новости версия для печати В литературной гостиной библиотеки им. Бунина обсудят роман Алексея Иванова «Географ глобус пропил» Произведение получило широкую известность после экранизации.



Премьера одноименного фильма состоялась в 2013 году. В главной роли сыграл Константин Хабенский. Критики назвали роман «весьма теплым», а героев – «живыми и настоявшими». Свою оценку произведению можно будет дать 29 октября на литературной встрече в Бунинке. Начало в 16 часов.





Татьяна Дьяконова

29 октября 2017 года







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