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воскресенье
29.10.2017
11:52:50
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Орловцев приглашают послушать «Романса дивное звучание»В воскресенье, 29 октября, состоится заключительный концерт I регионального конкурса исполнителей русского романса.
Композиции в исполнении Натальи Куприяновой, Александра Митина, Елены Болдовской будут звучать со сцены орловского областного центра народного творчества.
Выступят перед зрителями и победители конкурса, которым пришлось пройти отборочные туры. Оказалась, что регион «поющий» и почти от каждого района будет свой представитель.
Начало концерта в 14 часов.
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