Новости версия для печати Орловцев приглашают послушать «Романса дивное звучание» В воскресенье, 29 октября, состоится заключительный концерт I регионального конкурса исполнителей русского романса.



Композиции в исполнении Натальи Куприяновой, Александра Митина, Елены Болдовской будут звучать со сцены орловского областного центра народного творчества. Выступят перед зрителями и победители конкурса, которым пришлось пройти отборочные туры. Оказалась, что регион «поющий» и почти от каждого района будет свой представитель. Начало концерта в 14 часов.





Мария Семак

29 октября 2017 года







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