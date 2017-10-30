Сегодня пройдет Единый урок безопасности

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понедельник
30.10.2017
11:57:04
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Сегодня пройдет Единый урок безопасностиШкольникам России расскажут, как избежать опасных контактов в Интернете. Более 50 тысяч орловских детей примут участие в мероприятии.
Это не просто лекция, а целая образовательная программа. Запланированы тематические уроки в школах, круглые столы, викторины, родительские собрания, лекции экспертов и другие мероприятия на федеральном, региональном и районном уровнях. Ребята узнают, как защитить свои персональные данные, совершать безопасные покупки в Интернет-магазинах, научатся анализировать правдивость и достоверность информации в сети и многое другое. Единый урок проводится уже в четвертый раз. В 2016 году по всей стране в нем приняли участие 12 млн 400 тыс. детей
Сайт Единого урока по безопасности в сети Интернет — www.единыйурок.рф.
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