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В Орле откроется выставка, посвященная 40-летию со дня основания Детской художественной школы

На выставке будут представлены лучшие работы учащихся и преподавателей школы за последние пять лет. Основу экспозиции составляет более ста произведений воспитанников школы в различных направлениях изобразительного искусства: живопись, графика, печатная графика, скульптура, батик, ковроткачество, керамика, мозаика на керамической плитке, граттаж и коллаж.

Преподавательский коллектив школы - творчески работающие художники, принимают активное участие в художественных выставках различного уровня, пленэрах, конкурсах и фестивалях. На выставке они представят живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство.

С экспозицией выставки можно будет познакомиться с 1 по 16 ноября.