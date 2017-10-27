Новости версия для печати Бюджет напряженный, но реалистичный Сегодня на 16-й сессии Облсовета рассматривали главный финансовый документ региона в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Замечаний и дополнений у депутатов было более чем достаточно. Но в одном они были единодушны - хватит жить в долг, нужны свои источники доходов.



27 миллиардов 668 миллионов рублей собственных доходов и столько же расходов. Финансовый департамент представил сбалансированный бюджет, а экономический и инвестиционные прогнозы на 2018 год и плановый период 2019-20 годов обозначил заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности. Сергей Филатов, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инвестиционной деятельности: «За 2018-20 годы в экономике региона прогнозируется направить 155 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал, из которых частные инвестиции, за исключением бюджетных средств, составят 147 миллиардов, или 95%». Бюджет на 2018 год сохраняет социальную направленность. Это свыше 64 % расходов. 6,5 млрд. дадут районам области. Впервые финансирование на бюджетное выравнивание получит и областной центр. Однако у представителей партийных фракций проект вызвал немало нареканий. Михаил Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия»: «Мы отмечаем значительное недофинансирование таких социально важных направлений как здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, образование по сравнению с текущим годом. Мы предложили правительству увеличить расходы на эти цели». Владислав Тарасевич, депутат Облсовета (фракция ЛДПР): «Здравоохранение – минус 1 млрд., образование – минус 800 млн., и по всем статьям в тех сферах, где государство должно расплачиваться по своим социальным гарантиям перед населением, у нас отрицательные показатели». Врио губернатора и председателя правительства Андрей Клычков, который впервые принимал участие в сессии орловского Облсовета, высказал свои пожелания и предложения по корректировке регионального бюджета. Андрей Клычков, врио губернатора и Председателя Правительства Орловской области: «Корректировка будет. Но об этой корректировке мы уже будем говорить на уровне второго чтения, и тогда, сразу забегая вперед, могу сказать, что мы готовы максимально учесть те предложения, которые сегодня есть у депутатов, те требования, которые идут в целях развития области, но это уже будет при понимании конкретных цифр». Чтобы уйти от кредитной зависимости, в которой сегодня оказался регион, было предложено лучше использовать внутренние ресурсы, повышать инвестиционную привлекательность, оптимизировать управленческий кадровый состав. Кроме того, представители фракции КПРФ внесли предложение усилить работу по легализации целого ряда предпринимательской деятельности, которые сегодня остаются в тени из-за высоких административных барьеров и финансовых издержек. Валентина Остроушко, заместитель председателя Облсовета (фракция КПРФ): «Когда главы районов приглашают коммерсантов и просят их легализоваться, те, кто легализуются, потом разоряются, потому что нелегальному бизнесу работать гораздо выгоднее». С учетом замечаний бюджет области был всё же принят в первом чтении и отправлен на доработку. Всего же на 16 сессии областные депутаты рассмотрели более 20 законотворческих инициатив, два вопроса обсудили вне повестки. Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Конечно, мы постараемся до 70% социальную направленность увеличить. Это, конечно, и лекарства, и строительство школ, детских садов, это поддержка материнства и детства, иные социальные выплаты. Причем, даже в этом бюджете мы сохраняем полностью все социальные выплаты, в том числе, и питание детям, и льготный проезд, и так далее». Над главным финансовым документом области депутатам еще предстоит серьезно потрудиться. Ко второму чтению многие поправки и предложения найдут в нем отражение. Принять бюджет в окончательной редакции им предстоит уже на следующей сессии.









Оксана Гранн

27 октября 2017 года







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