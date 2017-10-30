Новости версия для печати Величина прожиточного минимума для детей в Орловской области на будущий год увеличена на 400 рублей Она составит 9847 рублей.



Соответствующий законопроект сегодня был принят на заседании Орловского облсовета. Эта цифра утверждена для определения ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Предполагается, что на эти цели понадобится 412 млн. рублей.





Татьяна Напольских

30 октября 2017 года







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