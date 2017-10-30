Новости версия для печати Орловец Эдуард Трояновский выйдет на ринг против парагвайца Карлоса Мануэля Портильо Бой состоится через месяц в Москве.



Поединок в 12 раундов пройдет 27 ноября в зале «Россия». Для Эдуарда в этом году бой станет вторым. Напомним, ранее он досрочно победил в бою против итальянца Микелле ди Рокко. Что касается нового соперника - профессиональную карьеру 24-х летний парагваец начал четыре года назад и пока не допустил ни одного поражения.





Татьяна Напольских

30 октября 2017 года







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