Новости версия для печати Очередная свалка ликвидирована только после вмешательства прокуратуры На этот раз - в Глазуновском районе.



Причём действовать надзорному ведомству пришлось через суд: администрация Отрадинского сельского поселения утилизировать отходы и оборудовать контейнерные площадки не планировала. Тем самым нарушив законодательство, регламентирующее вопросы охраны окружающей среды. Елена Сёмина, старший помощник прокурора Орловской области: «Установлено, что на территории Отрадинского сельского поселения Глазуновского района расположена несанкционированная свалка коммунальных отходов. Несмотря на это, должностными лицами администрации Отрадинского сельского поселения надлежащим образом не осуществляется работа по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, не предприняты меры по обустройству контейнерных площадок. В связи с этим Орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением об обязании администрации Отрадинского сельского поселения организовать сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, а также принять меры по обустройству контейнерных площадок. Решением Глазуновского районного суда требования природоохранного прокурора были удовлетворены. Ответчик обжаловал решение суда в апелляционном порядке, но Орловский областной суд оставил решение районного суда без изменения».





Евгения Костомарова

30 октября 2017 года







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