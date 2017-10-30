В Орле под колесами троллейбуса погиб пешеход

ДТП, ставшее роковым для пенсионерки 1938 года рождения, случилось у завода им. Медведева. Женщина возвращалась с покупками из ближайшего гипермаркета и при переходе дороги попала под троллейбус.

Где находилась потерпевшая в момент ДТП? На этот вопрос полицейские однозначного ответа не получили. Водитель троллейбуса твердил: женщина шла не по «зебре». А вот очевидцы ДТП были уверены: пенсионерка ПДД не нарушала. Первые выводы полицейских, сделанные в ходе осмотра места ДТП, оказались не в пользу водителя. 4 метра 20 сантиметром - именно такое расстояние отделяло пенсионерку от спасительного тротуара.

Как выяснили инспекторы, при переходе дороги женщина несколько замешкалась и не успела пройти «зебру» на зеленый сигнал. Один из водителей пропустил пенсионерку, и она махнула ему рукой в знак благодарности. И через долю секунды оказалась под колесами 13-тонной машины. Расследование ДТП будет проходить в рамках уголовного дела. Вина водителя троллейбуса, считают в ГИБДД, очевидна.