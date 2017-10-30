Новости версия для печати 1600 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны уничтожили орловские спасатели за минувшие выходные Опасные находки были сделаны в Орловском и Дмитровском районе.



Минометные и противотанковые мины, артиллерийские снаряды, гранаты и патроны. Все они пролежали в земле семьдесят лет и представляют огромную опасность, потому что спровоцировать взрыв может что угодно.





Татьяна Напольских

30 октября 2017 года







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