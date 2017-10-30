Новости версия для печати Врио Губернатора Орловской области Андрей Клычков провел рабочую встречу с депутатом ГД РФ Николаем Земцовым Встреча состоялась сегодня в областной администрации.







«Уверен, что инициативы Орловской области будут поддержаны на федеральном уровне», − подчеркнул Андрей Клычков. Николай Земцов выразил уверенность в продолжении плодотворного сотрудничества с региональной властью для дальнейшего социально-экономического развития Орловской области. Он также обратил внимание на необходимость тесного взаимодействия с Орловским областным Советом народных депутатов и муниципалитетами, сообщает информационный портал Орловской области «Уверен, что инициативы Орловской области будут поддержаны на федеральном уровне», − подчеркнул Андрей Клычков.





Орловское Информбюро

30 октября 2017 года







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