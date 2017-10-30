Новости версия для печати В Орле Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти пациента больницы Это уже второй случай в течение недели.



На этот раз поводом для уголовного расследования стала смерть 33-летнего орловца, который скончался в лечебном учреждении 31 августа. По мнению следователей, причиной смерти больного стала врачебная ошибка.



Еще одно уголовное дело возбуждено по факту смерти 40-летний пациента, который получил травмы различной степени тяжести при опиловке деревьев.





Иван Суверин

30 октября 2017 года







На главную страницу





