Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Недоброжелательный Интернет. Как не потеряться во всемирной «паутине обмана»?



- Будете здоровы? Гриппа пока нет, но немало простудных вирусов.



- Пешком – через Оку. Пешеходный мост в Орле начнут строить уже в ноябре.



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Вести-Орёл

30 октября 2017 года







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