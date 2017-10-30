Сегодня депутат Госдумы от Орловщины Николай Земцов провел прием граждан

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понедельник
30.10.2017
20:03:05
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Сегодня депутат Госдумы от Орловщины Николай Земцов провел прием гражданК депутату люди идут за помощью в решении не только личных проблем.
Житель деревни Грачёвка Орловского района, например, просил помочь провести свет в деревне. Два километра неосвещенной дороги по населенному пункту представляют опасность и для тех, кто идет домой с остановки, и для тех, кто проезжает на машинах. Депутат рассмотрел и обращения, и ответы из различных инстанций, дал рекомендации и взял на личный контроль проблему.
К слову, за прошлый год только сюда, в региональную приемную Дмитрия Медведева обратилось более 1300 человек.
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