Новости версия для печати Сегодня депутат Госдумы от Орловщины Николай Земцов провел прием граждан К депутату люди идут за помощью в решении не только личных проблем.



Житель деревни Грачёвка Орловского района, например, просил помочь провести свет в деревне. Два километра неосвещенной дороги по населенному пункту представляют опасность и для тех, кто идет домой с остановки, и для тех, кто проезжает на машинах. Депутат рассмотрел и обращения, и ответы из различных инстанций, дал рекомендации и взял на личный контроль проблему.



К слову, за прошлый год только сюда, в региональную приемную Дмитрия Медведева обратилось более 1300 человек.





Татьяна Напольских

30 октября 2017 года







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