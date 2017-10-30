Новости версия для печати Единый урок безопасности в интернете пришёл в орловские школы В лицее № 4 он охватит всех учеников и будет длиться неделю.



Говорят о безопасности в интернете и завтрашние выпускники, и младшие классы. Всё, что нужно знать об антивирусах, защите личной информации в мировой паутине, незнакомцах и мошенниках в социальных сетях ребятам рассказывают классные руководители и учителя информатики. Специалисты ожидают, что на уроке безопасного интернета побывают больше 12 миллионов российских школьников, потому как именно они чаще подвергаются вовлечению детей и подростков в преступные сообщества в социальных сетях, и становятся жертвами кибермошенников.



Контроль за тем, как ребёнок пользуется мировой паутиной, в первую очередь, должны вести сами родители, отмечают школьные учителя. Образовательные учреждения, в свою очередь, ограничивают доступ с их компьютеров к сомнительным сайтам.





Антон Киселёв

30 октября 2017 года







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