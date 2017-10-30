Новости версия для печати 73 руководителя организаций Орловщины в этом году попали в поле зрения комиссии по легализации зарплаты В 26 случаях оплата труда не дотягивала до прожиточного минимума, ещё в 23 организациях она была доведена до минимальной зарплаты.



Благодаря работе комиссии по легализации заработной платы в Орле сокращается задолженность по налоговым поступлениям, ликвидирована недоимка бюджетных платежей и обеспечиваются стабильные страховые взносы от работодателей. Александр Муромский на заседании комиссии отметил, что итогом работы за 9 месяцев этого года стали 2 миллиона рублей, которые сейчас перечислены в бюджет, а раньше числились задолженностью за организациями. Актуальная сегодня проблема – это отчётность в налоговую службу, которую не все организации охотно предоставляют.

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «К нам поступает информация, что у работодателя в организациях средняя заработная плата менее прожиточного минимума. Сразу эти организации и руководители таких предприятий подпадают, как говорится, под наш глаз. Легализация заработной платы нацелена, прежде всего, на социальную защиту работающего населения, ну, а во-вторых, это дополнительный источник пополнения нашего бюджета».





Антон Киселёв

30 октября 2017 года







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