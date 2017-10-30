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Сегодняшнее аппаратное совещание в администрации Орловской области началось с кадровых решений

Глава региона Андрей Клычков озвучил имена двух новых руководителей в областном правительстве.

Пост руководителя департамента сельского хозяйства региона занял Сергей Борзёнков. Ранее он возглавлял комитет Областного Совета по аграрной политике.

На должность руководителя департамента имущества Андрей Клычков предложил кандидатуру Ольги Платоновой.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы с ней обсудили первоочередной план мероприятий по той работе, которую нужно будет выполнить. Многие ее знают, с уважением к ней относятся, и, я думаю, что она с этой задачей справится, и более того – будет гораздо шире смотреть».
Также глава региона сообщил, что вакантная должность заместителя председателя правительства Орловской области по ЖКХ, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству пока никем занята не будет. По словам врио губернатора, курировать эту работу в областном правительстве будет первый заместитель Председателя Правительства Орловской области Анатолий Мишанов.


Юлия Сулим
30 октября 2017 года

 


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