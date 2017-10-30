Новости версия для печати Вакцинация от гриппа и ОРВИ в Орловской области продолжится до конца ноября Всего планируется привить около 42% населения области или 318 тысяч человек.



О мерах профилактики простудных заболеваний говорили сегодня на аппаратном совещании регионального правительства. Пока эпидемический порог в регионе не превышен.

Александр Румянцев, руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области: «В структуре заболевших более 63% - дети в возрасте до 14 лет. Превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше. Среди детского населения заболеваемость составляет ниже расчетных порогов – от 10% до 32%, в зависимости от возрастной категории. Аналогичная картина складывается и по областному центру». По прогнозам специалистов Роспотребнадзора, этой зимой в области в регионе будет распространен подтип вируса гриппа A - H1N1, известный также, как свиной грипп. Вероятен и рост числа заболеваний пневмонией. Именно поэтому прививочная кампания, начавшаяся в регионе с первых чисел сентября, продлится до конца осени.



Врио губернатора Андрей Клычков дал ряд поручений членам регионального правительства. В частности, они касались приобретения дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких в стационары области, а также аппарата ЭКМО для лечения больных с тяжелой формой острой дыхательной недостаточности. Также речь шла об обеспеченности стационаров противовирусными препаратами и средствами индивидуальной защиты и организации работы палаты реанимации и интенсивной терапии в инфекционном корпусе НКМЦ имени Круглой.



Особое внимание врио главы региона уделил вопросам организации качественного проведение «утренних фильтров» при ежедневном приеме детей в образовательных учреждениях, сообщает информационный портал Орловской области.



Медики ожидают роста заболеваемости во второй половине декабря. Поэтому желающим обезопасить себя стоит поторопиться и сделать прививку. Кстати, тех, кто в этом году прошел вакцинацию в Орловской области уже более 306 тысяч человек.





Юлия Сулим

30 октября 2017 года







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