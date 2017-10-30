Новости версия для печати За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 46 ДТП Среди них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили телесные повреждения, 2 человека погибли.



28 октября в 10:20 водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», двигался по автодороге Ливны-Навесное и в районе 9 км выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение автомобилем «ВАЗ 21093», который двигался по своей полосе. В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ 21093» скончался. Водитель автомобиля «Лада Калина» и его пассажир получили телесные повреждения.



28 октября в Корсаковском районе на грунтовой дороге между населенными пунктами Головкино и Бибиково водитель 1952 года рождения при управлении автомобилем «ВАЗ» потерял сознание и допустил съезд с грунтовой дороги. В результате ДТП водитель скончался на месте.



28 октября в 22:30 водитель, управляя автомобилем «Мерседес», следовал по автодороге «Орел-Брянск-Смоленск», и в районе 31 км не выбрал безопасную скорость движения, двигаясь по опасному повороту, допустил опрокидывание автомашины в кювет. В результате ДТП трое пассажиров получили телесные повреждения, среди них – ребенок 2013 года рождения. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.



29 октября в восемь часов вечера водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2113», следовал по ул. Генерала Родина и в районе д. 50 не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Опель Вектра», который двигался впереди попутно.

В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир автомобиля «Опель» (женщина 1986 г.р.).



29 октября в 13:10 водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», следовал по ул. Октябрьской и в районе д. 58 на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода - девушку 2000 года рождения. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.





Орловское Информбюро

30 октября 2017 года







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