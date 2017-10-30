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В Орле отметили 100-летие Октябрьской революции

В орловском Городском центре культуры в минувшие выходные дали старт мероприятиям, посвященным этой исторической дате.

Развитие крестьянских хозяйств, золотой век промышленности, великая Победа, комсомольские отряды – все это вспоминали те, кто внес вклад в развитие страны и региона. А со сцены звучали стихи и песни советской эпохи и поздравления.

Инициатором проведения мероприятия выступило Орловское региональное отделение КПРФ. В Городской центр культуры на празднование юбилейной даты были приглашены член Совета Федерации Василий Иконников, члены региональной партийной организации, ветераны и общественные деятели.
Василий Иконников, первый секретарь Орловского обкома КПРФ, член Совета Федерации ФС РФ: «Советское государство сумело последовательно одолеть иностранную интервенцию 14 буржуазных государств, провести полную ликвидацию безграмотности и культурную революцию, успешную индустриализацию и коллективизацию». 
В торжественном мероприятии, посвященном 100-летию Октябрьской революции, принял участие и врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Мы можем ставить перед собой любые задачи, но если в центре не будет стоять человек, то ни одна задача нам не будет по плечу. В послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что эти уроки истории нужны нам, прежде всего, для примирения и укрепления общественно-политического, гражданского согласия, которое нам удалось достичь». 
Сегодня в рядах КПРФ региона около 2,5 тысяч человек. Партбилеты новым членам партии вручили в торжественной обстановке в честь празднования 100-летия революции.


Надежда Невматулина
30 октября 2017 года

 


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