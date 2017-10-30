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«Его величество язык ее величества России»Под таким названием в Орле прошла международная конференция, посвященная приближающемуся 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.
Конференция состоялась в Орловском государственном университете имени Тургенева. Это мероприятие стало притягательным не только для будущих филологов, но и для множества гостей.
Открыл конференцию проректор по научной деятельности и аттестации научных кадров Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева Сергей Радченко. По его мнению, «пока молодежь будет читать и изучать Тургенева, то у нас в стране все будет хорошо».
Пожалуй, нет в России и мире людей, которые не слышали бы это великое имя, не сопереживали Евгению Базарову, не восхищались мужеством русского мужика в «Хоре и Калиныче».
На конференции присутствовали ученые, литературоведы, писатели, которые на протяжении многих лет исследуют творчество Ивана Тургенева, язык которого они считают языком мира.
Мария Антонова, заведующая кафедрой истории русской литературы 11-19 вв. ОГУ им. И. С. Тургенева, доктор филологических наук, профессор: «Эта научная конференция открывает цикл крупных научных, популярных, просветительских мероприятий, которые в городе Орле и Орловской области будет проводить Орловский Государственный университет имени Ивана Сергеевича Тургенева».
Николай Старченко уже не один год восхищается творчеством Ивана Сергеевича, мечтал найти деревню Хоревка, что в Калужской области, и мечта осуществилась
Николай Старченко, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Муравейник»: «Для меня Тургенев с детства – живой человек. Теплоту его творчества, его души все время чувствую».
Отрадно заметить, что творчество Тургенева не выходит из моды. Современная молодежь с легкостью может назвать любимые произведения Ивана Сергеевича и даже поделится своими научными мыслями.
Николай Старченко, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Муравейник»: «Именно оттуда пошла вся наша русская литература о русском крестьянстве и о природе. И я через много лет пробрался в Хоревку, и там мы установили памятный знак».
После торжественного открытия состоялась презентация новых научных изданий по литературоведению и лингвистике.
Павел Анисимов, студент (г.Липецк): «Я сначала работал с Толстым, и понял, что они с Тургеневым, во-первых, были в противоречиях, но произведение «Фауст» в каком-то смысле соотносится с произведением «Дьявол» Толстова. Очень интересно сравнивать».