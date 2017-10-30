Новости версия для печати «Его величество язык ее величества России» Под таким названием в Орле прошла международная конференция, посвященная приближающемуся 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева.



Конференция состоялась в Орловском государственном университете имени Тургенева. Это мероприятие стало притягательным не только для будущих филологов, но и для множества гостей.



Открыл конференцию проректор по научной деятельности и аттестации научных кадров Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева Сергей Радченко. По его мнению, «пока молодежь будет читать и изучать Тургенева, то у нас в стране все будет хорошо».



Пожалуй, нет в России и мире людей, которые не слышали бы это великое имя, не сопереживали Евгению Базарову, не восхищались мужеством русского мужика в «Хоре и Калиныче».

Мария Антонова, заведующая кафедрой истории русской литературы 11-19 вв. ОГУ им. И. С. Тургенева, доктор филологических наук, профессор: «Эта научная конференция открывает цикл крупных научных, популярных, просветительских мероприятий, которые в городе Орле и Орловской области будет проводить Орловский Государственный университет имени Ивана Сергеевича Тургенева». На конференции присутствовали ученые, литературоведы, писатели, которые на протяжении многих лет исследуют творчество Ивана Тургенева, язык которого они считают языком мира.

Николай Старченко, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Муравейник»: «Для меня Тургенев с детства – живой человек. Теплоту его творчества, его души все время чувствую». Николай Старченко уже не один год восхищается творчеством Ивана Сергеевича, мечтал найти деревню Хоревка, что в Калужской области, и мечта осуществилась

Николай Старченко, кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Муравейник»: «Именно оттуда пошла вся наша русская литература о русском крестьянстве и о природе. И я через много лет пробрался в Хоревку, и там мы установили памятный знак». Отрадно заметить, что творчество Тургенева не выходит из моды. Современная молодежь с легкостью может назвать любимые произведения Ивана Сергеевича и даже поделится своими научными мыслями.

Павел Анисимов, студент (г.Липецк): «Я сначала работал с Толстым, и понял, что они с Тургеневым, во-первых, были в противоречиях, но произведение «Фауст» в каком-то смысле соотносится с произведением «Дьявол» Толстова. Очень интересно сравнивать». После торжественного открытия состоялась презентация новых научных изданий по литературоведению и лингвистике.









Юлия Опанасюк

30 октября 2017 года







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