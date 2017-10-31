Новости версия для печати В консультативной поликлинике НКМЦ им. Круглой теперь ведет амбулаторный прием врач-генетик Это специалист, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой врожденных и наследственных заболеваний у детей.



Спектр симптомов, с которыми ребенок направляется к генетику, очень велик. В медицине нет специализации, где не встречались бы хромосомные патологии или генетические отклонения. Чаще всего это случаи, когда маленькие пациенты не поддаются стандартным методам лечения.

Елена Косинова, врач-генетик НКМЦ ми. Круглой: «С 2017 года у нас есть возможность направлять наших пациентов на бесплатную ДНК-диагностику. Это очень повысило выявляемость заболеваний». Врач-генетик принимает по будним дням в кабинете №302 консультативной поликлиники НКМЦ с 12:00 до 18:00. В четверг с 15:00 до 18:00.





Елена Литинская

31 октября 2017 года







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