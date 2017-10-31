Новости версия для печати Курс на новую профессию Если нет возможности отыскать работу по профессии, то можно сменить специальность. В службе занятости организованы курсы для безработных граждан.



В списке более 26 профессий – парикмахер, портной, водитель, бухгалтер, строительные специальности.



Обучение проходит бесплатно, помимо того предоставляется стипендия, оплачивается проезд, проживание и возмещаются затраты на медкомиссию.



В минувшем году возможностью освоить новую профессию воспользовались около 1000 человек. Помимо безработных граждан, курсы закончили пенсионеры, желающие вернуться к рабочему графику и молодые мамы, пребывающие в декрете.





Мария Семак

31 октября 2017 года







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