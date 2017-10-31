Курс на новую профессию

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вторник
31.10.2017
12:58:42
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Курс на новую профессиюЕсли нет возможности отыскать работу по профессии, то можно сменить специальность. В службе занятости организованы курсы для безработных граждан.
В списке более 26 профессий – парикмахер, портной, водитель, бухгалтер, строительные специальности.
Обучение проходит бесплатно, помимо того предоставляется стипендия, оплачивается проезд, проживание и возмещаются затраты на медкомиссию.
В минувшем году возможностью освоить новую профессию воспользовались около 1000 человек. Помимо безработных граждан, курсы закончили пенсионеры, желающие вернуться к рабочему графику и молодые мамы, пребывающие в декрете.
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