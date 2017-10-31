Новости версия для печати В музее писателей-орловцев состоялся вечер памяти исследовательниц творчества писателя Леонида Андреева Это дань памяти замечательным женщинам, которые всю жизнь популяризировали творчество Андреева.



Лидия Валентиновна Иванова была сотрудником музея писателя. Екатерина Степановна Панкова всю жизнь занималась исследованием творчества нашего замечательного земляка.



Для Лидии Валентиновны Ивановой Леонид Андреев стал главной темой ее жизненного пути. Именно она явилась инициатором и организатором передачи дома писателя на 2-й Пушкарной государству. И стала автором первой экспозиции вновь созданного музея.



Екатерина Степановна Панкова была преподавателем, исследователем творчества Андреева, бессменным докладчиком на российских конференциях и одним из знатоков всех его произведений.



Знаменитых и любимых в музее андрееведов не стало прошлой осенью. Этот вечер - дань памяти замечательным женщинам, которые всю жизнь популяризировали творчество Андреева и знакомили молодежь с его произведениями.



Музей писателя сегодня находится на капитальном ремонте, его открытие планируется в следующем году.





Эва Стасюлевич

31 октября 2017 года







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