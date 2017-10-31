Новости версия для печати Орловская спортсменка Алина Тарарыченкова одержала победу в Кубке России по скелетону Соревнования проходили в Сочи.



По результатам турнира она вошла в сборную России, которая отправится на Кубок Европы.



На Первенстве страны Алина представляла Москву. По итогам двух заездов спортсменка финишировала с результатом 1 минута 57,62 секунды. По данным федерации бобслея России, представлять нашу страну на Кубке Европы будут всего 8 спортсменов и Алина в их числе. Стартует турнир в январе 2018 года.





Мария Семак

31 октября 2017 года







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