Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Неприкосновенное детство. Как не запутаться во всемирной паутине?



- Дорожный контроль. За укладку асфальта в снег спросят не только с подрядчика.



- Сын за отца – ответил. Дети политзаключенных сегодня возложили цветы к мемориалу.



- Музей без директора. Андрей Минаков написал заявление «по собственному желанию».





Вести-Орёл

30 октября 2017 года







На главную страницу





