Новости версия для печати Орловец получил 12 лет строгого режима за жестокое убийство в состоянии алкогольного опьянения Жертва скончалась от множественных ножевых ранений.



Как сообщила старший помощник прокурора области Елена Сёмина, мужчина в компании своей сожительницы распивал спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в результате которого он схватил нож и стал наносить им удары в область туловища. От полученных травм потерпевшая скончалась. Согласно приговору суда жителю Орла назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на год.





Евгения Костомарова

31 октября 2017 года







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