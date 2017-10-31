Орловец получил 12 лет строгого режима за жестокое убийство в состоянии алкогольного опьянения

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вторник
31.10.2017
12:58:20
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Орловец получил 12 лет строгого режима за жестокое убийство в состоянии алкогольного опьяненияЖертва скончалась от множественных ножевых ранений.
Как сообщила старший помощник прокурора области Елена Сёмина, мужчина в компании своей сожительницы распивал спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в результате которого он схватил нож и стал наносить им удары в область туловища. От полученных травм потерпевшая скончалась. Согласно приговору суда жителю Орла назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на год.
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