Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год истекает 1 декабря

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вторник
31.10.2017
12:58:27
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Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год истекает 1 декабряИсполнить свои обязательства перед бюджетом должны собственники жилых домов, квартир, земельных участков и транспортных средств.
Плательщики налога на землю, а их в нашей области более 250 тысяч, обратили внимание на изменение размера базы и увеличение начисленной суммы. Это связано с тем, что налог с этого год исчисляется, исходя из новой кадастровой стоимости, результаты оценки которой утверждены в 2014. И определены на основании сведений, которые представляются налоговикам органами, осуществляющими государственный кадастровый учёт недвижимости. Стоимость земли назначается не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет.
Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно уточнить на официальном сайте Росреестра.
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