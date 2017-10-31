Новости версия для печати Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год истекает 1 декабря Исполнить свои обязательства перед бюджетом должны собственники жилых домов, квартир, земельных участков и транспортных средств.



Плательщики налога на землю, а их в нашей области более 250 тысяч, обратили внимание на изменение размера базы и увеличение начисленной суммы. Это связано с тем, что налог с этого год исчисляется, исходя из новой кадастровой стоимости, результаты оценки которой утверждены в 2014. И определены на основании сведений, которые представляются налоговикам органами, осуществляющими государственный кадастровый учёт недвижимости. Стоимость земли назначается не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет. Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно уточнить на официальном сайте Росреестра.





Евгения Костомарова

31 октября 2017 года







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