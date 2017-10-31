Новости версия для печати В отношении бывшего директора «Спецавтобазы» возбуждено уголовное дело По данным следствия руководитель предприятия, заведомо зная о приостановлении расходных операций по счетам, и долге по налогам в два с лишним миллиона рублей, скрыл денежные средства.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.





Татьяна Напольских

31 октября 2017 года







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