176 квартир для детей сирот планируется приобрести в 2018 году в Орловской области

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вторник
31.10.2017
12:58:12
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176 квартир для детей сирот планируется приобрести в 2018 году в Орловской областиОб этом сообщил руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин.
Отмечено, что за прошедшие 2 года обеспечены жильем 363 сироты. А в списке нуждающихся, по состоянию на 1 января 2017 года, состояло 1343 человека. На 2017 год на эти цели предусмотрено более 250 млн. рублей. 143 жилых помещения уже приобретено.
По мнению врио губернатора Андрея Клычкова, темпы решения жилищного вопроса детей-сирот недостаточны. Он рекомендовал муниципальным образованиям обеспечить полное освоение предоставленных денежных средств до 15 декабря.
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