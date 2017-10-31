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Андрей Клычков: «От состояния дорожного фонда будет зависеть то, как нас будут воспринимать во всей стране»

Укладка асфальта под первым снегом – это стало поводом для главы Орловской области спросить о контроле качества дорожных работ с подрядчиков, с заказчиков, и с ответственных за эти работы чиновников.

Жители поселка Знаменки Орловской обратились через социальные сети к Андрею Клычкову с просьбой о помощи. Люди наглядно показали – то, что происходит на ул. Автодорожной, укладкой асфальта назвать сложно. А в  Орле на прошлой неделе  дорожники также  работали вовсю - под первым снегом. Внимание к такой работе всех, кто имеет отношение к ремонту дорог, привлёк врио губернатора. 
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Я, конечно, готов воспринимать то, что у нас на сегодняшний день стандарты и технологические возможности позволяют укладывать асфальт и в слякоть, и в стужу, но то, как это происходит сегодня в области, никаким образом не связано ни с технологическим процессом, ни с теми задачами, которые мы перед собой ставим».
Сложная ситуация складывается и в областном центре. В этом году на ремонт городских дорог  было  выделено свыше 123 млн рублей. Пока работы завершены на 82%. Подрядчики отстают и в ремонте проездов. Из 21 объекта сданы только семь. Однако вопросы есть не только к срокам, но и к качеству проведенных работ. Врио губернатора Орловской области потребовал предоставить ему список ответственных за ремонт дорог. Спросят с каждого, - пообещал Андрей Клычков. Результатом будут кадровые решения.
Андрей Клычков: «От состояния дорожного фонда будет зависеть то, как нас будут воспринимать во всей стране. Но самое главное – как будут воспринимать люди город, в котором они живут. Поэтому, оценивая сегодня состояние дорог, с натяжкой можно поставить оценку «удовлетворительно».
По мнению Андрея Клычкова, с теми подрядчиками, кто свои обязанности не выполняет, необходимо своевременно расторгать контракты, и более того – формировать из них «черный список».
 



Юлия Сулим
31 октября 2017 года

 


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