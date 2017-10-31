Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
31.10.2017
12:58:14
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
2017 - Год экологии
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Минувшим вечером в Железнодорожном районе Орла случилось ДТП с участием пешехода

Сегодня утром стало известно: пережить эту ночь пострадавшему пешеходу не удалось. Как сообщили в ГИБДД, усилия медиков были тщетны, мужчина скончался в больнице.

Наезд произошел у дома 65 по улице Московской, и, по предварительным данным, спровоцировал аварию сам пешеход. По словам водителя маршрутки, появление на дороге пешехода в ста метрах от ближайшего перехода застало его врасплох. Слякоть и скудное освещение ситуацию усугубили.
 
Мужчину 1949 года рождения с места ДТП доставили прямо в операционную, его состояние медики оценили как тяжелое. Удар повлек многочисленные переломы, в том числе, и костей черепа. 
 
Полицейские выяснили также, зачем мужчина решился на рискованное нарушение ПДД. Здесь он припарковал свое авто, и идти к нему через переход, что у завода Медведева, посчитал обременительным. По словам инспекторов, растущая аварийность на этом участке улицы Московской начинает настораживать. За два дня до этого всего в ста метрах от места ДТП под колесами погибла женщина-пешеход. 



Иван Суверин
31 октября 2017 года

 


На главную страницу
© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта