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Минувшим вечером в Железнодорожном районе Орла случилось ДТП с участием пешехода

Наезд произошел у дома 65 по улице Московской, и, по предварительным данным, спровоцировал аварию сам пешеход. По словам водителя маршрутки, появление на дороге пешехода в ста метрах от ближайшего перехода застало его врасплох. Слякоть и скудное освещение ситуацию усугубили.

Мужчину 1949 года рождения с места ДТП доставили прямо в операционную, его состояние медики оценили как тяжелое. Удар повлек многочисленные переломы, в том числе, и костей черепа.

Полицейские выяснили также, зачем мужчина решился на рискованное нарушение ПДД. Здесь он припарковал свое авто, и идти к нему через переход, что у завода Медведева, посчитал обременительным. По словам инспекторов, растущая аварийность на этом участке улицы Московской начинает настораживать. За два дня до этого всего в ста метрах от места ДТП под колесами погибла женщина-пешеход.