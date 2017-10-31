Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 28 ДТП Среди них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили телесные повреждения, 2 человека погибли.



30 октября в 9:40 водитель, управляя транспортным средством «ВАЗ 21070», двигаясь по ул. Автомагистраль города Мценска, не справился с управлением и допустил съезд на обочину с последующим съездом в кювет и наездом на дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля - женщина 1957 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель каретой скорой помощи доставлен в БУЗ Мценская ЦРБ. 30 октября около шести часов вечера водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2114», на улице Тургенева в Орле допустил столкновение с двигавшимся впереди автомобилем «Фольксваген Поло» с последующим столкновением с автомобилем «Ситроен С4». Последний в свою очередь столкнулся с автомобилем «Ситроен С3». В результате ДТП телесные повреждения получила водитель автомобиля «Ситроен С4». В семь часов вечера 30 октября на улице Московской под колеса автобуса «ПАЗ» попал пешеход , переходивший проезжую часть в неустановленном для перехода месте. В результате пешеход получил телесные повреждения и доставлен в приемное отделение ООКБ. Сегодня стало известно, что утром мужчина скончался в больнице.





Орловское Информбюро

31 октября 2017 года







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