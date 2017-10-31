В эти дни на Орловщине проходит конкурс чтецов

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вторник
31.10.2017
12:58:16
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В эти дни на Орловщине проходит конкурс чтецовСвои любимые стихотворения школьники читают в стенах музея писателей-орловцев.
Все писатели Орловщины большое внимание в своем творчестве уделяли малой родине. А Тургенев родные края называл «Мое Лукоморье». Поэтому и конкурс в этом году назвали «Наше орловское Лукоморье». Посвятили его Году экологии и уходящей осени. В конкурсе примут участие ученики школ города Орла и области.
Одни из первых поговорили о природе стихами ученики лицея № 22. Ребята показали все свое умение выразительно читать стихотворения, в ответ сотрудники музея познакомили их с биографиями писателей-орловцев.
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