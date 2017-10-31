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В мэрии Орла – новое назначение

Марианна Тахировна Альянова родилась в 1988 году. В 2011 году окончила Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева по специальности журналистика. В 2013 году получила академическую степень «магистр» по специальности журналистика.

Марианна Альянова работала в ООО «Первый Городской Плюс» сначала в должности корреспондента, а затем редактором службы новостей и телеведущей. В 2016 году трудилась в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

До момента назначения в отдел по взаимодействию со СМИ городской администрации занимала должность корреспондента в информационном агентстве «Орловские новости».