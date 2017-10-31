Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- На улице Московской в Орле вновь пострадал пешеход. И вновь – под колесами общественного транспорта. - Принято решение построить дорогу, которая соединит Судбище, Орел и Ефремов. - Те, кто рад бездорожью. За региональный Кубок боролись экипажи из нескольких областей-соседей. - «Давайте говорить стихами!» – предложили музейные работники детям. В Орле проходит конкурс чтецов.

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Вести-Орёл

31 октября 2017 года







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