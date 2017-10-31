Новости версия для печати В Ливнах вспоминали жертв политических репрессий Память безвинно расстрелянных почтили крестным ходом до места, которое в середине прошлого века считалось «страшным». В урочище Липовчик приводили смертные приговоры в исполнение. Там были расстреляны более 400 ливенцев, в том числе 38 священнослужителей. Год назад на том месте начали возводить часовню. Накануне на ее вершину водрузили золотую маковку с крестом.



Массовое шествие ливенцев началось по завершению утренней воскресной литургии. В пеший путь, конечной точкой которого являлось в урочище Ливпочик, отправились прихожане сразу нескольких храмов. Взяв в руки иконы и портреты своих родственников, в общий строй встало более двухсот ливенцев. Нина Кобылкина, внучка репрессированного: «Мой дедушка Кобылкин Дмитрий Васильевич, уроженец села Успенское. Был в гвардии Гренадерского полка, служил, воевал в Первую Мировую войну, был ранен. А в 1937 году его здесь расстреляли. Еще священник у нас в храме, тоже в Успенке, иерей Михаил Соломен, он тоже там расстрелян». В годы репрессий горе не обошло стороной сотни ливенских семей. В 1937 году в Липовчике были расстреляны 423 наших земляка, среди них - 38 священнослужителей. Их имена были высечены на мраморе в 1992 году, когда был открыт мемориал. В списках значится и дедушка Георгия Иванкова — Кирилл Филиппович Дорохов. Георгий Иванков, внук репрессированного: «Приехали, забрали деда, и только в 90-х годах узнали, что дед был расстрелян и здесь находится». В памятную дату соборно была совершена панихида по убиенным в годы репрессий. Панихиду возглавил епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. Ему сослужили все присутствующие на крестном ходе священники ливенских церквей. По окончании заупокойного богослужения владыка напомнил верующим о том, как важно не забывать трагические страницы нашей истории, чтобы не повторилась эта кровавая трагедия. В воскресный день произошло еще одно памятное и значимое события для верующих. На вершину часовни На Крови во имя Великомучеников и Исповедников Российских, строительство которой было начало летом прошлого года, водрузили золотую маковку с крестом. Основные работы по строительству часовни уже завершены. Это стало возможным благодаря пожертвованиям православных верующих и спонсорской помощи. Согласно задумкам, следующим летом, на часовне появится барельеф. На прилегающей территории будет установлена стена расстрела с именем каждого невинно убиенного. Планируется, что уже в следующем году 30 октября в часовне будет совершено первое богослужение.









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31 октября 2017 года







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