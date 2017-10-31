Новости версия для печати В минувшие выходные прошел финал Кубка региона по трофи-рейдам «Орловская битва» и 3-й заключительный этап открытого Кубка Орловской области Соревнования проходили в Орловском районе.



Участники из Орла, Брянска, Белгорода и других городов приехали на орловскую землю, чтобы доказать, что им не страшны никакие препятствия. Азарт, кураж и чувство полного восторга – вот так об этом спорте отзывались все участники без исключения.



Подобные соревнования на Орловской земле проходят с завидным постоянством - дважды в год. С каждым разом участников становится все больше. Подготовка маршрута - дело ответственное. Организаторы все проверяют на себе.



В этот день участникам соревнований пришлось преодолеть ряд преград и на каждой контрольной точке сделать отметку. Болельщики переживали иной раз больше, чем сами участники.



На первый взгляд участникам соревнований приходилось несладко: в воде по колено были, в грязи застревали. На деле же спортсмены в один голос говорили: «Как только начинаешь управлять экипажем, забываешь обо всем».



Соревнования проходили два дня, после чего были подведены итоги и определены победители. Лидерами оказалась команда из Брянской области, экипажи Орловской области - на 2 и 3 местах в разных категориях. Победители помимо кубков получили денежные вознаграждения и подарки от партнеров. Участники признаются: подарки - не главное, куда важнее эмоции. Да и орловский чернозем они запомнят надолго.









Юлия Опанасюк

31 октября 2017 года







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