Новости версия для печати В Орловской области прошли масштабные учения МЧС Командно-штабная тренировка, проходившая в Свердловском районе области, была посвящена наступающему холодному времени года.



Отрабатывалась возможность быстрого реагирования на крупное ЧП с большим количеством пострадавших. Именно «в учении» до автоматизма доводятся те действия, которые в случае реальной угрозы помогут спасти жизнь.



Поскольку исходное обстоятельства сценария учений – крупное ДТП на зимней трассе, в ходе смотра готовности подразделений ГО особое внимание представители главка МЧС уделили коммунальщикам.



Замысел учений осложнили множеством сопутствующих вводных. Крупное ДТП и множество пострадавших, угроза возгорания – и это далеко не весь список. Чрезвычайная ситуация затронула энергосистему района. А это значит, что эвакуации части жителей не избежать.



Кроме спасательных работ, говорят в МЧС, руководству района надлежит продумывать всю стратегию ликвидации последствий ЧП: а это не только люди и техника, но еще снабжение и питание.





Иван Суверин

31 октября 2017 года







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