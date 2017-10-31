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600 орловских парней будут направлены в вооруженные силы страны в этот осенний призыв

И впервые призываются юноши, состоящие в юнармейском движении. Сейчас там - 1800 ребят. 87 из них достигли призывного возраста.

Об особенностях проходящей сейчас призывной компании рассказали сегодня в администрации области. Сейчас в регионе работают 28 районных комиссий. Там проверяют здоровье парней, рассматривают возможность отсрочек. Всего будет рассмотрено почти 4 тысячи «персональных дел». Уже сейчас известно – уклонистов стало значительно меньше.
Александр Бударин, первый заместитель губернатора и председателя правительства области: «Служба в Вооруженных силах стала значительно более интересной, значительно более содержательной. Военнослужащие осуществляют только воинскую службу, и не участвуют в обеспечении хозяйственной деятельности подразделений. И наши ребята, большинство из них, с огромным энтузиазмом и готовностью принимают участие в призыве, и в последующем – в военной службе». 
Орловские призывники отличаются еще и высоким уровнем образования. Кстати, те, кто имеет профессию, могут сразу записаться на «контрактную службу».
Сергей Старков, военный комиссар Орловской области: «Особенностью призывной кампании будет то, что ребята, которые имеют высшее профессиональное образование, среднее и специальное профессиональное образование, могут заменить военную службу по призыву на военную службу по контракту, но они будут служить не один год, а два года».
При отправке на службу призывникам выдаются персональные электронные карты. На них все данные: и о человеке, и о его здоровье. Уже сейчас известно, что на альтернативную службу пойдет один орловец. Отправки начались 17 октября и закончатся 12 декабря.


Татьяна Напольских
31 октября 2017 года

 


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