Новости версия для печати Большой этнографический диктант пройдёт в областной библиотеке имени Ивана Бунина Диктант пройдет накануне Дня народного единства – 3 ноября.



Участниками может стать любой, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства от 15-ти лет.

В пятницу, 3 ноября в 9 утра начнётся регистрация участников, сам этнографический диктант стартует в 10 часов.



Задания диктанта – это 30 вопросов. Участникам выдадут одинаковые по уровню сложности тестовые задачи из двух частей: федеральных и региональных вопросов. Выполнить их нужно за определённое время. Общая сумма баллов, которые можно набрать за выполнение всех заданий – сто.



Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, онлайн-тестирование будет организовано на сайте www.miretno.ru.



Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на этом же сайте 12 декабря. По результатам всероссийской проверки знаний, в регионах будут сформулированы рекомендации по внесению изменений в учебные программы по этнографии.





Евгения Костомарова

1 ноября 2017 года







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