Новости версия для печати В детской поликлинике Заводского района Орла очереди станут гораздо меньше Сегодня в микрорайоне Зареченском откроется новый филиал детской поликлиники №1.



Новый филиал рассчитан на 100 посещений в смену. Там будут работать педиатры, невролог, прививочный, процедурный, массажный и физио кабинеты, а так же дневной стационар. Это связано с огромным количеством пациентов проживающих в районе «Алроса». Уже сейчас на учете в поликлинике 2,5 тысячи детей из этого микрорайона и с каждым месяцем число пациентов увеличивается. Примерно на 100-120 новорожденных малышей.





Татьяна Тимохина

1 ноября 2017 года







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