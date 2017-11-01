В детской поликлинике Заводского района Орла очереди станут гораздо меньше

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среда
1.11.2017
14:58:24
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В детской поликлинике Заводского района Орла очереди станут гораздо меньшеСегодня в микрорайоне Зареченском откроется новый филиал детской поликлиники №1.
Новый филиал рассчитан на 100 посещений в смену. Там будут работать педиатры, невролог, прививочный, процедурный, массажный и физио кабинеты, а так же дневной стационар. Это связано с огромным количеством пациентов проживающих в районе «Алроса». Уже сейчас на учете в поликлинике 2,5 тысячи детей из этого микрорайона и с каждым месяцем число пациентов увеличивается. Примерно на 100-120 новорожденных малышей.
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