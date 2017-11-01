Новости версия для печати Зоозащитники просят орловцев помочь в создании приюта для бездомных животных Данный социальный проект реализует Орловская региональная общественная организация защиты животных «Забота».



Его основной целью является обеспечение необходимого качества содержания животных, а также возможный поиск для них новых хозяев.



Администрацией города Орла выделен земельный участок для организации приюта-передержки. В настоящее время активисты планируют приступить к строительству помещения и просят поддержки земляков.



Это может быть любая волонтерская и спонсорская помощь, предоставление на безвозмездной основе строительных материалов, корма, транспорта для перевозки животных.



Для перечисления средств открыты: КАРТА СБЕРБАНКА 676280479001048051, ЯК - 41001416992183; р/сч 40703810909300000005 в ПАО АКБ «Авангард», ИНН 5754023721, КПП 575401001, ОГРН 1165749057396, БИК 044525201, к/сч 30101810000000000201; ГОЛОДНЫЙ НОМЕР: 8 903 880 2266 («Билайн»).



Более подробная информация в сети Интернет: https://vk.com/zabota_orel.





Орловское Информбюро

1 ноября 2017 года







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