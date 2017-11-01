Новости версия для печати Обеспечивать федеральных льготников путевками в санаторий с 2018 года будет соцстрах Об этом сообщили в региональном отделении фонда.



И это не все полномочия, которые ФСС примет от областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства. Также в обязанности соцстраха будет входить снабжение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. Изменения вступят в силу с января 2018 года. Однако до последнего рабочего дня этого года заявления на предоставление льгот будет принимать соцзащита, документы в январе просто передадут в ФСС.





Мария Семак

1 ноября 2017 года







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